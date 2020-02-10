Белов: некоторые со стороны думают, что в СКА все хитрые, кайфуют и у них всё хорошо

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от перестройки внутри команды.
«У нас новый главный тренер и большая перестройка в составе: много ведущих хоккеистов прошлым летом уехали. Пришли люди, от которых ждут такой же игры, но им надо время: акклиматизироваться в городе и команде. По щелчку пальца так не бывает, поэтому яркие матчи в сезоне чередуются с провалами.
Кто–то думает, будучи лидером в другой команде: «Сейчас приеду в СКА и покажу, как надо играть в хоккей». Эти люди не понимают, что здесь совсем по-другому требуют и совсем другая ответственность. Мало, кто справляется, и не стоит удивляться, что иногда люди не дают результат, которого от них все ждали, или происходит долгая акклиматизация.
Мы думаем, что хоккеист снизил к себе требовательность, но дело не в этом! Надо научиться справляться с давлением. Работать, работать и еще раз работать. Только тогда можно закрепиться в такой сильной команде, как СКА. Кто не умеет – система его съедает», — рассказал хоккеист.
- 10 февраля 2020
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