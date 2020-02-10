Защитник «Коламбуса» Джонс выбыл на неопределённый срок

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс выбыл на неопределённый срок из-за травмы голеностопа, полученной в игре с «Колорадо Эвеланш» (1:2). Джонс забил единственный гол своей команды в этой игре, ассистировал ему Бун Дженнер.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ защитник провёл 56 игр, в которых отметился 30 (6+24) набранными очками.

6 января 2016 года Джонс был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Коламбус Блю Джекетс» на Райана Джохансена, а уже 29 июня того же года подписал шестилетний контракт с новой командой. В составе «Коламбуса» американский защитник провёл 325 матчей, в которых набрал 198 (45+153) очков.

Интервью Джонса в раздевалке после поражения от «Колорадо» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.