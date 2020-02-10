Форвард «Торонто» Михеев возобновил тренировки на льду

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев, получивший травму 28-го декабря 2019 года в матче с «Нью-Джерси Девилз» (5:4 ОТ), возобновил тренировки на льду.

Форвард продолжает реабилитацию после операции по восстановлению сухожилий на запястье, которое было порезано лезвием конька игрока «Девилз» Йеспера Братта. В той игре Илья отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что 30-го декабря Михеев успешно перенес операцию и пропустит не менее трех месяцев.

Михеев перешёл в «Торонто» летом прошлого года. Всего в 39 играх регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 23 (9+15) очка. До отъезда в Северную Америку Михеев провел 4 сезона за «Авангард», сыграв 224 матча и набрав 122 (62+60) очка.