Мамин – о Шведских играх: результат смазал всё впечатление, у нас другие задачи стояли

Форвард сборной России и ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от шведского этапа Евротура.
«К сожалению, результат с тремя поражениями смазал всё впечатление и окрасил его в не радужные краски. У нас другие задачи стояли, поэтому есть неприятный осадок.
Разница во времени небольшая была, нормально в физическом плане всё прошло. Да и в КХЛ календарь игр плотный, поэтому думаю, что всем комфортно было играть в таком ритме. Все соперники были одинаково неприятными. Мы могли играть лучше и выигрывать у каждой из этих команд.
В ходе турнира со всеми нападающими успел поиграть. Ребята техничные, Денисенко, Порядин — классные хоккеисты. Было приятно выступать с ними.
Тренеры нам сразу сказали, что в меньшинстве нужно играть активно и агрессивно, не давать им даже из зоны выйти, раскатиться. Иногда что-то получалось хорошо.
В моменте с голом Светлакова и он, и я еле-еле бежали, из последних сил. Я даже немного поторопился – можно было бы попозже чуть передачу отдать. Но хорошо, что хотя бы с добивания удалось отправить шайбу в ворота Фурха», — приводит слова хоккеиста официальный сайт ХК ЦСКА.
- 10 февраля 2020
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