ХК «Сочи» объявил состав на выезд, Стрёмвалль присоединится к команде в Подольске

Хоккейный клуб «Сочи» отправился на предпоследний выезд регулярного чемпионата КХЛ, в котором соперниками команды станут «Витязь», «Сибирь», «Барыс» и «Салават Юлаев».

На борт самолёта поднялись 28 игроков.

Вратари Арсений Ахметов, Антон Девяткин, Иван Налимов;

защитники Роман Абросимов, Юрий Александров, Симон Бертильссон, Кирилл Воробьев, Михаил Гордеев, Константин Климонтов, Алексей Петров, Олег Погоришный, Давид Рундблад, Морган Эллис;

нападающие Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Архипов, Никита Выглазов, Владислав Калетник, Шон Коллинз, Вячеслав Лещенко, Дмитрий Лугин, Павел Макаренко, Денис Мосалёв, Роберт Росен, Александр Рыбаков, Степан Старков, Артем Томилин, Никита Точицкий, Сергей Шмелёв.

Форвард Мальте Стрёмвалль, выступавший за сборную Швеции на прошедшем этапе Евротура, присоединится к команде уже в Подольске.