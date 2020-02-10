Номер Пронгера выведут из обращения в «Сент-Луисе»

Вице-президент «Сент-Луис Блюз» по хоккейным операциям Эл Маккинис сообщил в минувшие выходные, что клуб выведет из обращения номер защитника Криса Пронгера.

«Смотришь на имена бывших игроков «Блюз», чьи джерси вывешены под сводами арены. Среди них имена таких игроков, как Берни Федерко, Брайан Саттер и Эл Маккинис. Их имена ассоциируются с «Сент-Луисом», и быть среди них — особенный момент», — приводит слова Пронгера официальный сайт НХЛ.

Пронгер в 598 матчах в свитере «музыкантов» набрал 356 (84+272) очков, проведя при этом 931 минуту на скамейке штрафников. Играя за «Блюз», он четырежды принимал участие в матчах звёзд НХЛ и был включён лигой в рейтинг 100 лучших хоккеистов. В сезоне-1999/2000 он в составе «Блюз» занял первое место в «регулярке» и стал вторым после Бобби Орра игроком в истории лиги, кто выигрывал «Харт Трофи» и «Норрис Трофи» в один год.

Дата церемонии будет определена дополнительно при составлении расписания матчей «Блюз» на следующий сезон.