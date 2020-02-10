Кнубл: после джинсов Овечкина за 800 баксов мы придумали слово «бомж-шик»

Экс-нападающий «Вашингтона» Майк Кнубл поделился воспоминаниями об одноклубнике Александре Овечкине.
«У Ови были такие штаны: сверху — как очень короткие джинсовые шорты, снизу — треники. Однажды сказал ему: «Ужасные штаны! Что это вообще такое? Ты в них в клуб ходишь или на тренировки? Можно туда и туда, но мы-то знаем, что ты не ходишь в зал». Он улыбнулся: «Это Дольче и Габбана», — и пошёл дальше красоваться. Нам стало интересно. Глянули, сколько стоят эти штаны. 800 баксов! Мы были в шоке. Потом даже придумали слово для очень дорогой одежды, которая выглядит как с помойки, — «бомж-шик».
Однажды он пришёл в футболке со своего драфта НХЛ в Каролине. Это было лет через 5–6 после драфта. Он зарабатывал уже по $ 9,5 млн в год. Наверное, на драфте ему дали пакет с бесплатными вещами, и у него до сих пор сохранилась футболка оттуда! Мы тогда долго над ним смеялись, не отставали. Ясное дело, больше он в той футболке не появлялся», — цитирует хоккеиста The Athletic.
- 10 февраля 2020
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:58
-
20:43
-
20:00
-
19:40
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
17:45
-
17:25
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
15:42
-
15:21
-
14:59
-
14:40
-
14:20
-
14:15
-
13:50
-
13:09
-
12:37
-
12:23
-
11:51
-
11:44
-
11:07
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:59