Кнубл: после джинсов Овечкина за 800 баксов мы придумали слово «бомж-шик»

Экс-нападающий «Вашингтона» Майк Кнубл поделился воспоминаниями об одноклубнике Александре Овечкине.

«У Ови были такие штаны: сверху — как очень короткие джинсовые шорты, снизу — треники. Однажды сказал ему: «Ужасные штаны! Что это вообще такое? Ты в них в клуб ходишь или на тренировки? Можно туда и туда, но мы-то знаем, что ты не ходишь в зал». Он улыбнулся: «Это Дольче и Габбана», — и пошёл дальше красоваться. Нам стало интересно. Глянули, сколько стоят эти штаны. 800 баксов! Мы были в шоке. Потом даже придумали слово для очень дорогой одежды, которая выглядит как с помойки, — «бомж-шик».

Однажды он пришёл в футболке со своего драфта НХЛ в Каролине. Это было лет через 5–6 после драфта. Он зарабатывал уже по $ 9,5 млн в год. Наверное, на драфте ему дали пакет с бесплатными вещами, и у него до сих пор сохранилась футболка оттуда! Мы тогда долго над ним смеялись, не отставали. Ясное дело, больше он в той футболке не появлялся», — цитирует хоккеиста The Athletic.