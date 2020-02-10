Экс-игрок НХЛ Флери: спросите Макдэвида, хочет ли он завоевать олимпийское золото

Обозреватели TSN Горд Миллер и The Athletic Пьер Лебрюн обсудили в «Твиттере» возможность участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине.



Миллер: «Мой друг Пьер Лебрюн оптимистичен в плане участия игроков НХЛ на Олимпиаде, но я остаюсь пессимистом. Несмотря на шаги со стороны МОК, большинство владельцев клубов НХЛ не хотят отпускать игроков в Пекин. Их не устраивает риск травм, перерыв в регулярке и отсутствие доходов".



Лебрюн: «Я и не оптимистичен, и не пессимистичен. Я один из тех, кто верит, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022. Не уверен насчёт шансов на это событие, но МОК проявляет позитивные жесты».



На данную дискуссию ответил бывший хоккеист Тео Флери: «Спросите Макдэвида, хочет ли он олимпийское золото?».