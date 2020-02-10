Нёрс подписал с «Эдмонтоном» контракт на $ 11,2 млн

«Эдмонтон Ойлерз» подписал двухлетнее соглашение на $ 11,2 млн с защитником Дарнеллом Нёрсом.

Канадский защитник в регулярном чемпионате НХЛ в 55 матчах набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «-2» и 44 штрафных минутах. Нёрс проводит на площадке 22 минуты 42 секунды.

Хоккеист играет в «Ойлерз» с сезона-2014/2015. За канадский клуб Нёрс провёл 334 матча, в которых набрал 112 (28+84) очков при показателе полезности «-6» и 291 минуте штрафного времени, проводя на льду 21 минуту 33 секунды.

В составе сборной Канады Дарнелл — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, проведя 10 матчей и набрав 4 (2+2) очка. В составе молодёжной сборной Нёрс — чемпион мира (2015) и победитель мемориала Глинки (2012).