Игроки «Трактора» провели товарищеский матч по хоккею в валенках

Традиционный турнир по хоккею в валенках среди предприятий Индустриального парка «Станкомаш» состоялся в минувшие выходные. В финале команда «КОНАР» обыграла коллектив «Транснефть нефтяные насосы» – 9:4.



Подарком победителям и своеобразным сюрпризом стал товарищеский матч с командой «Трактор». В составе чёрно-белых на лёд вышли Владислав Сухачёв, Илья Карпухин, Артём Бородкин, Андрей Попов, Егор Степанов и Александр Авцин.



Команды сыграли один период продолжительностью 10 минут. В середине матча хоккеисты «Трактора» сменили голкипера — место в воротах занял Илья Карпухин, в то время как Владислав Сухачёв попробовал силы в нападении. Профессиональные хоккеисты оказались проворнее и удачливее, итоговый счёт дружеского матча – 8:6.

Антон Якушечкин, руководитель отдела коммерции службы «КОНАР»: «Это традиционный турнир, который мы проводим не первый год. Раньше играли в футбол и волейбол. Сейчас заинтересовались хоккеем в валенках. С «Трактором» играем впервые, сейчас посмотрим, кто сыграется. Скорее всего, «Трактор» выиграет, но в борьбе. Всё равно профессионализм никуда не денется, а тут всё-таки любители играют».



Владислав Сухачёв, голкипер системы «Трактор»: «Пацаны поддержали, на меня сыграли раза три. Прикольно. На самом деле это очень интересно. Когда сезон идёт и всё время только хоккей, то переключаться на другую игру, считаю, круто. В валенках тормозить и разгоняться неудобно. А так, в целом прикольно, мне понравилось».



Лукаш Седлак, нападающий «Трактора»: «Никогда даже не видел такой обуви. Впервые увидел сегодня в автобусе, когда ребята их надевали. Необычно, но весело. Сегодня не попробовал, но, надеюсь, в следующем году сыграю».

По окончании спортивного праздника Дмитрий Калинин, Лукаш Седлак и Виталий Меньшиков, наблюдавшие за игрой партнёров с трибуны, провели церемонию награждения, а также сфотографировались и раздали автографы всем желающим.