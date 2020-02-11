В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
По данным источника, клюшки, которые используются в Национальной хоккейной лиге, преимущественно производятся в Китае небольшими партиями. Однако, из-за того, что в январе страну охватил вирус, многие предприятия прекратили свою работу. Из-за этого в НХЛ не смогли получить новые запасы клюшек в середине сезона.
Аналитик NBC Sports Пьер МакГуайр сообщил, что менеджеры по экипировке подтвердили ему информацию о дефиците клюшек. При этом в компаниях отрицают серьезность проблемы, однако озабочены текущем положением дел.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным количество заболевших превысило 40 тыс. человек.
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