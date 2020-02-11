Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.

По данным источника, клюшки, которые используются в Национальной хоккейной лиге, преимущественно производятся в Китае небольшими партиями. Однако, из-за того, что в январе страну охватил вирус, многие предприятия прекратили свою работу. Из-за этого в НХЛ не смогли получить новые запасы клюшек в середине сезона.

Аналитик NBC Sports Пьер МакГуайр сообщил, что менеджеры по экипировке подтвердили ему информацию о дефиците клюшек. При этом в компаниях отрицают серьезность проблемы, однако озабочены текущем положением дел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным количество заболевших превысило 40 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020