Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин сыграет в матче с «Виннипегом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», сообщается в официальном «твиттере» клуба со ссылкой на главного тренера Дэвида Куинна.
Напомним, в прошлом матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) Шестёркин совершил 42 сейва и стал первой звездой матча. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх, и первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл дважды в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений. К тому же, россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 58 очков в 54 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 9 очков
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