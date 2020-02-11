Проворов забил гол в ворота Бобровского, забросив 10-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:1. Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил российский защитник Иван Проворов, который поразил ворота голкипера Сергея Бобровского.
Видео с голом Проворова в ворота Бобровского можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Проворов забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 27 (10+17) очков, которые он набрал в 56 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Проворов провёл 302 матча, в которых забил 40 голов и сделал 84 результативные передачи.
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