«Вашингтон» уступил «Айлендерс», Овечкин повторил худший показатель в сезоне

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в текущем сезоне. Овечкину по-прежнему осталось две шайбы до достижения отметки в 700 голов в НХЛ.
С таким же показателем полезности он завершил матч против «Каролины» (3:1) 28 декабря 2019 год. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд из-за травмы. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1".
«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» расположились на пятой строчке.
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