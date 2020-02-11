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«Вашингтон» уступил «Айлендерс», Овечкин повторил худший показатель в сезоне

«Вашингтон» уступил «Айлендерс», Овечкин повторил худший показатель в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в текущем сезоне. Овечкину по-прежнему осталось две шайбы до достижения отметки в 700 голов в НХЛ.

С таким же показателем полезности он завершил матч против «Каролины» (3:1) 28 декабря 2019 год. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд из-за травмы. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1".

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» расположились на пятой строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 03:30' (5x5)   0:2 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 06:16' (5x5)   1:2 Карлсон (Бекстрём) – 12:55' (5x5)   1:3 Тэйвз (Бейли, Пулок) – 18:06' (4x4)   1:4 Комаров (Нельсон, Ледди) – 20:45' (5x5)   1:5 Эберле (Ли, Барзал) – 30:36' (5x5)   2:5 Эллер (Хагелин, Кемпны) – 31:25' (5x5)   3:5 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 36:59' (5x4)
Рирден: 700 голов Овечкина — это дело техники
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