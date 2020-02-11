«Вашингтон» уступил «Айлендерс», Овечкин повторил худший показатель в сезоне

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в текущем сезоне. Овечкину по-прежнему осталось две шайбы до достижения отметки в 700 голов в НХЛ.

С таким же показателем полезности он завершил матч против «Каролины» (3:1) 28 декабря 2019 год. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд из-за травмы. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1".

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» расположились на пятой строчке.