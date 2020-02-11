«Аризона» обыграла в гостях «Монреаль», Ковальчук очков не набрал

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Аризона Койотс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на площадке 21 минуту 6 секунд, результативными действиями не отметился. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 11 минут 39 секунд, также без результативных действий.

Этот матч прервал серию «Монреаля» из трёх побед. Для «Аризоны» же эта победа стала всего лишь второй в последних семи матчах. Канадская команда занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, «Аризона» расположилась на восьмом месте Западной конференции.