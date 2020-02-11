«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд» провели обмен, информируют пресс-службы организации. В стан «Пингвинз» перебрался нападающий Джейсон Цукер, взамен «дикари» получили форварда Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддисона и условный выбор в первом раунде драфта 2020 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Цукер забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт со средней зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.

25-летний Гальченюк стал игроком «Пингвинз» только в прошлое межсезонье. В этом чемпионате он сыграл 45 матчей, набрав 17 (5+12) очков. 19-летний Эддисон в составе молодёжной сборной Канады завоевал золотые медали чемпионата мира 2020 года.