Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона

«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд» провели обмен, информируют пресс-службы организации. В стан «Пингвинз» перебрался нападающий Джейсон Цукер, взамен «дикари» получили форварда Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддисона и условный выбор в первом раунде драфта 2020 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Цукер забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт со средней зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.

25-летний Гальченюк стал игроком «Пингвинз» только в прошлое межсезонье. В этом чемпионате он сыграл 45 матчей, набрав 17 (5+12) очков. 19-летний Эддисон в составе молодёжной сборной Канады завоевал золотые медали чемпионата мира 2020 года.

Месяц до дедлайна НХЛ. Ковальчук и ещё 10 кандидатов на обмен
Помимо новичка «Монреаля» команду могут сменить два россиянина из «Рейнджерс».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020