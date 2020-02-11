«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд» провели обмен, информируют пресс-службы организации. В стан «Пингвинз» перебрался нападающий Джейсон Цукер, взамен «дикари» получили форварда Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддисона и условный выбор в первом раунде драфта 2020 года.
В нынешнем сезоне 28-летний Цукер забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт со средней зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.
25-летний Гальченюк стал игроком «Пингвинз» только в прошлое межсезонье. В этом чемпионате он сыграл 45 матчей, набрав 17 (5+12) очков. 19-летний Эддисон в составе молодёжной сборной Канады завоевал золотые медали чемпионата мира 2020 года.
- 11 февраля 2020
-
06:27
-
06:25
-
06:08
-
06:07
-
05:50
-
04:36
-
04:14
-
04:02
-
03:42
-
02:14
-
01:14
- 10 февраля 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:58
-
20:43
-
20:00
-
19:40
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
17:45
-
17:25
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
15:42