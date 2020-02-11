Кучеров забросил победную шайбу «Тампы» в овертайме матча с «Коламбусом»

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (Огайо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тампы».

Обе шайбы в составе победителей забросил российский нападающий Никита Кучеров, проведший на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на второй минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме. Эти шайбы стали для Кучерова 26-й и 27-й в текущем розыгрыше НХЛ. Сергачёв провёл на площадке 23 минуты и одну секунду. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 24 секунды при показателе полезности "-1".

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции, «Тампа» — на второй строчке.