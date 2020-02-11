Генменеджер «Пингвинз» — о Гальченюке: он получил травму перед сезоном и никому не сказал

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен нападающего Алекса Гальченюка в «Миннесоту Уайлд». Американский форвард проводил первый сезон за команду после обмена из «Аризоны Койотс».

«Окей, давайте я немного объясню, что произошло. Его стиль игры, может быть, не соответствовал нашему стилю хоккея. Возможно, что это и повлияло, но основной причиной стала травма, полученная им в тренировочном лагере перед сезоном, о которой Алекс никому не сказал. Он получил травму паха и продолжал с ней играть.

Потом наконец-то признал повреждение, из-за чего пропускал матчи. Он так и не набрал форму. Алекс так усердно старался, что мне кажется, что всё произошло из-за потери уверенности. Он хороший парень, который хорошо вёл себя в команде. Надеюсь, что этот обмен позволит ему перезапустить своб карьеру и стать лучше», — приводит слова Рутерфорда журналист Уэс Кросби.