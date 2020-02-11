Степень тяжести травмы Кузнецова, полученной в матче с «Айлендерс», осталась неизвестной
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5) ответил на вопрос о состоянии здоровья получившего травму Евгения Кузнецова.
По словам специалиста, сразу после матча у него нет никаких новостей о состояния Кузнецова. Российский форвард пройдёт медобследование 12 февраля, после чего станет понятна степень тяжести травмы.
Нападающий «Вашингтона» получил травму в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.
Самсонова заменили после пятой пропущенной шайбы. Кузнецов покинул площадку из-за травмы
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
07:05
-
06:46
-
06:27
-
06:25
-
06:08
-
06:07
-
05:50
-
04:36
-
04:14
-
04:02
-
03:42
-
02:14
-
01:14
- 10 февраля 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:58
-
20:43
-
20:00
-
19:40
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
17:45
-
17:25
-
16:54
-
16:53
Партнерский контент