Степень тяжести травмы Кузнецова, полученной в матче с «Айлендерс», осталась неизвестной

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5) ответил на вопрос о состоянии здоровья получившего травму Евгения Кузнецова.

По словам специалиста, сразу после матча у него нет никаких новостей о состояния Кузнецова. Российский форвард пройдёт медобследование 12 февраля, после чего станет понятна степень тяжести травмы.

Нападающий «Вашингтона» получил травму в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.