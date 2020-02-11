Тротц: желаю Овечкину удачи, потому что больше против него в этом сезоне не сыграем

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

«Овечкин доберётся до 700 голов. Меня не смутило бы, если бы он выбил 700 в матче с нами, но мы бы одержали итоговую победу. Я знаю, что он достигнет этой отметки, я большой поклонник того, что он побьёт рекорды. Я желаю ему удачи, потому что мы до конца регулярного чемпионата против него уже не сыграем», — приводит слова Тротца АР.

В 2018 году Тротц привёл «Вашингтон» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Капитан «столичных» Александр Овечкин во втором матче кряду не смог приблизиться к отметке в 700 голов за карьеру в лиге (698).