Шей: такое ощущение, что Шестёркин заглатывает шайбы, как удав

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей оценил игру голкипера Игоря Шестёркина, с которым «синерубашечники» одержали пять побед в шести матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«С ним всегда чувствуешь себя спокойно. Такое ощущение, что Шестёркин заглатывает шайбы, как удав. Он почти не допускает отскоков, что делает нашу работу намного легче. Нас всех с первых же минут знакомства поразила его уверенность в себе, которая передается окружающим. И то, как он сейчас играет, с каждым матчем ее усиливает», — цитирует Шея пресс-служба НХЛ.

В предыдущем матче, с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1), Шестёркин совершил 42 сейва и стал первой звездой матча. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх, и первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл дважды в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений. К тому же россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.