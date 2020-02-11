Рирден — о замене Самсонова: будут времена, когда ничего не получится

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Россиянин отразил 15 из 20 бросков и был заменён на Брэйдена Холтби.
«Самсонов прогрессировал в течение всего года. Очевидно, что мы все видели эти взлёты. Будут времена, когда ничего не получится. Эти голы стали следствием наших ошибок, а не сейвами, которые он должен был совершить», — приводит слова Рирдена журналист Том Гулитти.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в текущем сезоне. Овечкину по-прежнему осталось две шайбы до достижения отметки в 700 голов в НХЛ.
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