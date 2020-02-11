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Голкипер «Филадельфии» Харт вышел на матч в шлеме, посвящённом Рэю Эмери

Голкипер «Филадельфии» Харт вышел на матч в шлеме, посвящённом Рэю Эмери
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» переиграл «Флориду Пантерз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «лётчиков». Голкипер «Филадельфии» Картер Харт вышел на матч в шлеме, посвящённом Рэю Эмери.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» BarDown.

Экс-голкипер «Флайерз» Эмери ушёл из жизни 15 июля 2018 года в возрасте 35 лет, утонув в озере Онтарио близ города Гамильтон, откуда он был родом. На драфте НХЛ 2001 года Эмери был выбран в четвёртом раунде под общим 99-м номером «Оттавой Сенаторз», выступал за клуб из канадской столицы с 2003 по 2008 год. В сезоне-2008/2009 был игроком подмосковного «Атланта».

Затем играл в НХЛ за «Филадельфию», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Последний сезон в карьере отыграл в немецком чемпионате за «Мангейм», с 2016 года вратарь-тафгай не возвращался в профессиональный спорт.

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