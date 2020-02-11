Бобровский: «Флорида» выложилась с «Филадельфией», но только результат имеет значение

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:4).
«В конечном итоге только результат имеет значение. Ребята выложились, здорово играли. Нам надо убрать маленькие ошибки и стараться забить на один гол больше соперника. Игра диктует ситуации и моменты. Инициатива будет переходить от одной команды к другой, надо сохранять спокойствие и быть готовым как обороняться, так и забивать голы», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 20 побед в 42 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,27 шайбы и отражая 89,8% бросков. Среди голкиперов, сыгравших больше 30 матчей в этом чемпионате, Сергей занимает 22-е место по проценту отражённых бросков и 26-е по коэффициенту надёжности.
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