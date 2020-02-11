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Оши: в последнее время только и делаем, что бросаем вратарей на произвол судьбы

Оши: в последнее время только и делаем, что бросаем вратарей на произвол судьбы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). «Столичная» команда уступила во втором матче кряду, пропустив в этих встречах 12 шайб.

«Думаю, проблема в ментальных ошибках, в нежелании сыграть проще там, где можно не усложнять. Причём происходит это по всей площадке, что для нас достаточно нехарактерно. Надо изучить видео: возможно, форвардам надо лучше помогать защитникам сзади.

Возможно, защитникам надо лучше читать ситуацию. В последних матчах мы только и делаем, что бросаем наших вратарей на произвол судьбы, хотя они нас до сих пор столько раз выручали. И нам, полевым игрокам, очень неприятно это осознавать», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

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