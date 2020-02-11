Холтби: у Самсонова не было ни одного шанса. У него есть голова на плечах, он всё понимает

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал замену голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5).

Россиянин отразил 15 из 20 бросков и был заменён на Холтби. Самсонов проиграл второй раз подряд после 10-матчевой победной серии, впервые в карьере не доиграв до конца матч, который начал в стартовом составе.

«Проходить через первый раз всегда сложно. Но суть в том, что у него не было ни одного шанса. Это важно. У него есть голова на плечах, и он всё понимает», — цитирует Холтби пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин одержал 16 побед в 22 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за встречу 2,19 шайб и отражая 92,3% бросков.