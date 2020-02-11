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Нисканен — о голе Проворова: он сделал классную паузу перед тем, как бросить

Нисканен — о голе Проворова: он сделал классную паузу перед тем, как бросить
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Мэтт Нисканен прокомментировал гол российского защитника Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (4:1).

«Прови сделал классную паузу перед тем, как бросить. А у соперника сломалась клюшка, так что я специально искал леворукого партнёра, чтобы отдать передачу под бросок», — сказал Нисканен.

Видео гола Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33 (четвёртая шайба влетела в пустые ворота). Команда Джоэля Кенневилля проиграла в четвёртом матче кряду, из-за чего покинула зону плей-офф. На этом отрезке 31-летний россиянин пропустил 13 шайб.

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