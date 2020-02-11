Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.

«Дай бог ему здоровья и долгих лет на ледовом овале. Но за свои слова нужно отвечать. Я никогда не отрицал, что я где-то провоцирую. Но, судя по его манерам, то, что он сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует, – это за гранью. Я стараюсь всегда быть честен по отношению к людям, с которыми мне приходится работать. Но когда ты говоришь, что ты мужчина, а сам устраиваешь какой-то цирк и занимаешься балетом, как в матче с «Адмиралом», то тяжело что-то комментировать. На мой взгляд, тут присутствует двуличие. Я за свою карьеру ни разу не удалялся за симуляцию. Во-первых, это денежный штраф, а во-вторых, прочие санкции. А вот вам, пожалуйста – человек говорит про футбол, а сам пародирует я даже сам не знаю что.

В прошлом плей-офф в одном из эпизодов был удар в голову. Он не один раз удалялся за такие моменты и ещё что-то говорит в мой адрес – это не есть правильно. Нужно оставаться честным. Меня за удар в голову удаляли всего лишь один раз, и то это было случайно. А если у человека это присутствует из раза в раз, то что тут говорить? Он блогер, который сидит в «Инстаграме», общается со всеми и выставляет всё в Сеть – это полнейшая показуха. Мужского там мало что есть», — сказал Чесалин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.