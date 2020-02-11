Санхайм — о Бобровском: кажется, залетают почти все мои броски по его воротам

Защитник «Филадельфии Флайерз» Трэвис Санхайм прокомментировал очередной гол в ворота российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (4:1). В восьми матчах против российского вратаря на счету Санхайма шесть голов.

«Я не знаю, как это объяснить, но я снова забил Бобу. Кажется, почти все мои броски по его воротам залетают», — сказал после матча Санхайм.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Можно уверенно сказать, что Санхайм сидит в мозгах у человека, которого называют Бобом», — добавил автор блога Broad Street Hockey Майк Дусак.

В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 20 побед в 42 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,27 шайбы и отражая 89,8% бросков. Среди голкиперов, сыгравших больше 30 матчей в этом чемпионате, Сергей занимает 22-е место по проценту отражённых бросков и 26-е по коэффициенту надёжности.