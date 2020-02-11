Рирден: «Вашингтон» угодил в тяжёлую полосу, сейчас мы не готовы к плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал второе кряду поражение в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мы угодили в тяжёлую полосу. Проигрываем единоборства, принимаем плохие решения с шайбой, допускаем ментальные ошибки. Если в первой половине сезона мы находили способы победить там, где, возможно, не должны были, то сейчас находим способы проиграть. Никому из нас сейчас не весело. Но если только и делать, что фокусироваться на позитиве, ты никогда не станешь командой, готовой к плей-офф. И сейчас мы ею точно не являемся.
Я говорю игрокам всё как есть, и не думаю, что кто-то из них шокирован выводом, что наша нынешняя игра не является победоносным хоккеем. Мы обязаны быть лучше. Сейчас мы набиваем шишки, но в конечном итоге эти шишки нам помогут. За последние годы мы уже оказывались в ситуациях, когда победы доставались слишком легко. Иногда бывает даже полезно перебороть такой тяжелый этап", — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.
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