Тренер «Ак Барса» — о матче с «Авангардом»: вряд ли будет много заброшенных шайб

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».
«Ждём хорошую игру, знаем, что встречаются лидеры конференции. Поэтому, думаю, будет боевая, напряжённая игра, вряд ли будет много заброшенных шайб – все постараются сыграть очень строго. Всё решит игра в неравных составах, вратари в таких матчах прежде всего. Нужно быть одной командой, каждый игрок должен внести вклад в победу – только тогда она сложится.
Сложности всегда бывают, есть соперник – это самое главное. Нам эту сложность нужно преодолеть, чтобы сегодня выиграть. По составу всё определено – есть плановые, есть вынужденные перестановки, много травмированных. Готовимся», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.
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