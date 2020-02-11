Варнаков — об уходе из ЦСКА: Тихонов сказал, что в сборную будет попасть очень трудно

Известный в прошлом нападающий Михаил Варнаков рассказал, как переходил из ЦСКА и почему покинул «армейский» клуб.

«С мая 1976 года я служил в армии. Затем отыграл свой первый сезон в «Торпедо». А когда на меня обратили внимание москвичи, у меня было уже больше года армейской службы. В первых шести матчах сезона-1977/1978 я забросил пять шайб за «Торпедо» и привлёк внимание Виктора Тихонова. Он тогда только-только перешёл в ЦСКА из рижского «Динамо» и возглавил сборную СССР. Так как я уже служил в армии, со мной не было никаких сложностей. В приказном порядке меня переместили в «армейский» клуб. Но тогда было такое правило: в ходе одного сезона нельзя было сразу переходить из команды в команду в высшей лиге. Нужно было в процессе этого перехода хотя бы один месяц отыграть в клубе первой лиги. И вот в этот «переходный период» я выступал за СКА МВО (Липецк), где провёл восемь игр. А через месяц меня перевели в ЦСКА.

Всё было нормально. Вот только в декабре со мной основательно поработал тренер ЦСКА Юрий Моисеев. Он дал просто-таки сверхчеловеческую функциональную подготовку и, пожалуй, перегрузил меня. А так, наверное, я бы выступил получше. Но меня всё равно долго уговаривали остаться в ЦСКА. Хотел играть в родном городе. Можно сказать, что по складу характера я человек из Горького, с Автозавода. Мне предлагали квартиру в Москве, обещали квартиру родителям — это не повлияло на моё решение вернуться. Не получилось с пряником, решили использовать кнут: «Мы тебя до конца службы на Камчатку отправим». Ладно, думаю, два-три месяца служить осталось, переживу… Но в итоге всё решилось благополучно — я вернулся в Горький.

Почему многие оставались в ЦСКА и после истечения срока службы в армии? Тому есть несколько причин, среди которых и возможная карьера игрока в национальной сборной. Когда я уходил из «армейского» клуба, Тихонов, например, сказал мне следующее: «Ты будешь хорошо играть в хоккей, но в сборную тебе будет очень трудно попасть», — цитирует Варнакова сайт «Матч ТВ».