Анисин: новый президент Узбекистана задал вектор на Россию, «Хумо» взял курс на КХЛ

Нападающий «Хумо» Михаил Анисин заявил, что домашняя арена узбекского клуба войдёт в топ-5 в КХЛ в том случае, если организацию примут в лигу.

«Новый президент Узбекистана задал вектор на Россию, у нас амбициозный клуб, который взял курс на КХЛ. „Хумо-Арена“, вмещающая 12 500 зрителей, — однозначно лучшая в ВХЛ и, на мой взгляд, войдёт в топ-5 в КХЛ. Кстати, у нас много болельщиков и в России. Во всех городах страны и прежде всего в Москве на матчи приходят наши поклонники. На мой взгляд, если „Хумо“ примут в КХЛ, то это будет достойный ответ „Сиэттлу“, через год вступающему в НХЛ.

Самое главное, что решена командная задача. Если о личном, то чувствую, что возвращаюсь на свой уровень — и функциональный, и технико-тактический. Благодарен главному тренеру Евгению Попихину за приглашение уже в ходе сезона. Мы проводим первый сезон, главная задача решена, но останавливаться никто не намерен», — цитирует Анисина Russia-Hockey.

Попихин: новый президент Узбекистана задаёт вектор на Россию