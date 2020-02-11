Макдэвид: опять та же нога, но травма совсем другая
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о состоянии здоровья. Канадский нападающий снова травмировал колено. По словам главного тренера «Ойлерз» Дэйва Типпетта, у Коннора синяк на ноге выше колена, и пока его травма не оценивается как серьёзная.
«Давайте посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Колено? Просто ударился. Немного болит и припухло. Решил немного отдохнуть. Посмотрим, что будет завтра. Похоже на судорогу в нижней части бедра, где-то над коленом. Было больно, и я играл через боль, надеясь, что всё пройдёт.
Повреждение в прошлом сезоне? Тут совсем другая травма. Не рецидив. И это хорошие новости. Опять та же нога, но травма совсем другая», – цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.
Макдэвид мог пропустить сезон-2019/2020, если бы принял решение об операции на колене
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