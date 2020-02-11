Эллер — о проблемах «Вашингтона»: именно сейчас соперники по дивизиону бьются за плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). «Столичная» команда уступила во втором матче кряду, пропустив в этих встречах 12 шайб.

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«Возможно, подсознательно мы решили, что дальше будет проще из-за того, где мы находимся в таблице. Но именно сейчас наши соперники по дивизиону бьются за место в плей-офф и играют более отчаянно, чем мы. Мы обязаны играть с такой же решимостью. И ведь уступаем-то несильно, всего на пару процентов, но этого хватает, чтобы соперник добежал до бесхозной шайбы чуточку быстрее — и мы вынимаем её из своих ворот», — цитирует Эллера пресс-служба НХЛ.