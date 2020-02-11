«Салават Юлаев» — «Адмирал»: Кадейкин и Жарков сыграют в первом звене хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первое звено хозяев не вошли легионеры. Попал в заявку уфимцев 17-летний нападающий Александр Пашин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Пашнин — Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Крикунов — Картаев — Сошников;
Мухамадуллин, Пашин, Майоров — Кручинин — Солодухин.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Ахияров — Угольников, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Петров — Осипов, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Островский, Коростелёв — Силаев — Бутузов.
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