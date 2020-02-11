«Салават Юлаев» — «Адмирал»: Кадейкин и Жарков сыграют в первом звене хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первое звено хозяев не вошли легионеры. Попал в заявку уфимцев 17-летний нападающий Александр Пашин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Пашнин — Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Крикунов — Картаев — Сошников;

Мухамадуллин, Пашин, Майоров — Кручинин — Солодухин.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Ахияров — Угольников, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Петров — Осипов, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Мищенко — Островский, Коростелёв — Силаев — Бутузов.