Кросби — об эпидемии травм: нет времени искать оправдания и жалеть себя
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об эпидемии травм, настигнувшей команду. «Пингвинам» приходиться обходиться сразу пяти хоккеистов основного состава
«Мы держимся. Кто-то обязательно выстреливает. Все прибавили. Именно это и нужно в таких ситуациях. Нет времени на то, чтобы жалеть себя, искать оправдания. Нам нужно искать выходы из таких ситуаций. Делать это будет сложнее с каждым днём. Так что нам нужно быть готовым к этому психологически и делать всё для команды», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Следующий матч подопечные Майка Салливана проведут 13 февраля. «Питтсбург» на домашней площадке примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», начало матча — в 03:00 мск.
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