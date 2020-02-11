М. Григоренко: ЦСКА уже готовится к плей-офф, находимся в оптимальной форме

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» и рассказал, чем занималась команда во время паузы на Евротур.



«Мы очень продуктивно провели эту паузу: успели и отдохнуть, и в бенди поиграть, поработать над физическими кондициями. Думаю, что всё запланированное удалось сделать.



Не знаю, что нам преподнесёт «Торпедо», но нам нужно придерживаться своего плана на игру, следовать своей системе, помогать вратарю. У нас хорошие голкиперы, которые парируют много бросков. У нас хорошая команда, все знают, что делать в атаке и обороне. Надо головой быть готовыми к игре, психологически настроиться. Все понимают, что для «Торпедо» плей-офф уже начался, поэтому надо выходить и биться. Ни в коем случае нельзя уступить в настрое.



У нас уже идёт подготовка к плей-офф. Как раз сейчас поработали над физическим состоянием, поэтому находимся в оптимальной форме. Надо в каждом матче играть на победу. Всё же преимущество домашней площадки будет важно. Надо постараться выиграть чемпионат», — цитирует Григоренко VMSport.