«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке проиграла китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Николая Заварухина прервалась серия из трёх побед, «драконы» победили впервые с 22 января.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следущие 20 минут «Куньлунь» сумел сделать рывок, трижды поразив ворота соперника. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время голов больше забито не было. Сухой матч записал на свой счёт голкипер «драконов» Шимон Грубец.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.