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«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»

«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке проиграла китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Николая Заварухина прервалась серия из трёх побед, «драконы» победили впервые с 22 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следущие 20 минут «Куньлунь» сумел сделать рывок, трижды поразив ворота соперника. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время голов больше забито не было. Сухой матч записал на свой счёт голкипер «драконов» Шимон Грубец.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Фу) – 24:11' (5x5)   0:2 Ип (Миллер) – 34:59' (5x5)   0:3 Смит-Пелли (Верек) – 36:06' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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