«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»
Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке проиграла китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Николая Заварухина прервалась серия из трёх побед, «драконы» победили впервые с 22 января.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следущие 20 минут «Куньлунь» сумел сделать рывок, трижды поразив ворота соперника. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время голов больше забито не было. Сухой матч записал на свой счёт голкипер «драконов» Шимон Грубец.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Фу) – 24:11' (5x5) 0:2 Ип (Миллер) – 34:59' (5x5) 0:3 Смит-Пелли (Верек) – 36:06' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
17:39
-
17:22
-
16:51
-
16:21
-
15:42
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:34
-
13:11
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:20
-
08:01
-
07:47
-
07:30
-
07:05
-
06:46
-
06:27
-
06:25
Партнерский контент