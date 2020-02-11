Заварухин: те, кто ездил в сборную, не смогли добавить «Сибири» эмоций и результата

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от «Куньлунь Ред Стар» (0:3).



«Тяжело входили в игру и полностью не выполнили установку на матч. Мы разбирали соперника и знали, что он очень хорошо играет на контратаках. Разбирали свою оборону, как соперник атакует, но с этих же моментов пропустили голы. Шансы и моменты были неплохие, но вратарь «Куньлуня» сыграл здорово. Был какой-то академичный хоккей, не наш хоккей. Поговорили сейчас с ребятами в раздевалке — будем стараться перестроиться как можно быстрее, найти свою игру.



Есть ли у меня объяснение тому, что «Сибирь» не реализовала свои моменты? Несколько раз у защитников ломались клюшки во время броска. Один на один оставался наш игрок против вратаря, Пуустинен и Комаров свои моменты не реализовали. Без голов выиграть невозможно, плюс пропустили на контратаке второй гол. «Сибирь» не справилась с давлением? «Куньлунь» здорово сыграл в прессинг, да. Мы не сделали то, что хотели. В первом периоде особенно. Не было силовых приёмов против защитников соперника, в конце только немножко зацепились.



«Сибирь» сыграла не на тех скоростях, было много потерь? Да, шайбу много теряли в средней зоне. Соперник здорово построил оборону. В атаке не было игрока под воротами, не было бросков. На прохождение средней зоны тратили слишком много сил. Как скоро вернётся Пельтола? Надеемся, что скоро он будет играть.



Шашкову не хватает завершающего броска? Он же ездил в сборную и пропустил сбор. Мы надеялись, что он с Шаровым, который тоже играл за сборную, смогут добавить эмоций. Обычно так бывает, особенно первый матч, когда выдают хорошую игру. Но сегодня результата нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.