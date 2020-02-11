Фрейзер: парни измотаны из-за ситуации в Китае, нужно было вывезти семьи, жён, подруг

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Сибирью» (3:0).



«После перерыва наша команда оказалась в сложном положении. Мы проиграли четыре матча подряд, хотя у нас были шансы на победу. Сегодня мы сыграли очень хорошо, обыграли очень хорошую команду, нам нужна была победа. Знали, что должны полагаться на наших ведущих игроков. Шимон Грубец провёл очередной классный матч, наши снайперы Ип и Вонг тоже молодцы, как и Смит-Пелли. Долго мы ждали этой победы, и вот, наконец, она пришла.



«Куньлунь» летал в Дубай, у нас был более лёгкий режим? «Куньлунь» в тяжёлой ситуации, когда дело доходит до перерывов в чемпионате. График перелётов сумасшедший, он изматывает игроков. Как тренер я был бы рад сделать то, что делает «Сибирь» — в течение нескольких дней упорно готовиться, работать, чтобы набрать нужную форму для концовки. Но с этой ситуацией в Китае ребята измотаны ещё и психологически, поскольку нужно было озаботиться, чтобы обезопасить свои семьи, вывезти жён, подруг. Всё это вместе привело к определённому истощению. Я посчитал, что ребятам лучше нормально отдохнуть несколько дней.



Есть ли какие-то организационные решения относительно плей-офф? Конечно. Мы бьёмся за плей-офф. У нас впереди три матча, а потом будут пять дней перерыва. В эти дни мы как раз поступим как «Сибирь», будем целенаправленно готовиться на последний матч против Риги, и, возможно, к плей-офф», — передаёт слова Фрейзер корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.