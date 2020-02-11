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«Авангард» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов сыграет в матче с бывшей командой

«Авангард» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов сыграет в матче с бывшей командой
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав «ястребов» вернулся Алексей Емелин, пропустивший почти полтора месяца из-за травмы.

«Авангард»:

Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Пьянов — Зернов — Широков;
Спиценко, Грачёв — Стась — Дедунов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Викстранд — Педан, Галиев — Воронков — Зарипов;
Рукавишников — Лямкин, Э. Галимов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Галузин, Дыняк — А. Галимов — Санников.

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