«Авангард» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов сыграет в матче с бывшей командой

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав «ястребов» вернулся Алексей Емелин, пропустивший почти полтора месяца из-за травмы.



«Авангард»:



Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Зернов — Широков;

Спиценко, Грачёв — Стась — Дедунов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Викстранд — Педан, Галиев — Воронков — Зарипов;

Рукавишников — Лямкин, Э. Галимов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Галузин, Дыняк — А. Галимов — Санников.