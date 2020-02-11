«Авангард» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов сыграет в матче с бывшей командой

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав «ястребов» вернулся Алексей Емелин, пропустивший почти полтора месяца из-за травмы.
«Авангард»:
Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Пьянов — Зернов — Широков;
Спиценко, Грачёв — Стась — Дедунов.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Викстранд — Педан, Галиев — Воронков — Зарипов;
Рукавишников — Лямкин, Э. Галимов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Галузин, Дыняк — А. Галимов — Санников.
- 11 февраля 2020
-
19:25
-
19:17
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:35
-
18:27
-
18:20
-
17:39
-
17:22
-
16:51
-
16:21
-
15:42
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:34
-
13:11
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:32