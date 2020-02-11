Кагарлицкий, набравший в прошлой регулярке 61 очко, больше месяца не попадает в состав СКА

В состав СКА на матч с «Амуром» вновь не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард, в прошлой регулярке набравший 61 очко за московское «Динамо», не играет за «армейскую» команду с 7 января.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи СКА — «Амур».



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кукштель — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Якупов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Каблуков.



«Амур»:



Киселёв (Евграфов);

Йордан — Витасек, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Голубев;

Васильев — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Руденков;

Корягин — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Александров, Железков — Кузнецов — Лазарев.