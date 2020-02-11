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«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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20:20 Мск
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Кагарлицкий, набравший в прошлой регулярке 61 очко, больше месяца не попадает в состав СКА

Кагарлицкий, набравший в прошлой регулярке 61 очко, больше месяца не попадает в состав СКА
Хоккей / КХЛ 0

В состав СКА на матч с «Амуром» вновь не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард, в прошлой регулярке набравший 61 очко за московское «Динамо», не играет за «армейскую» команду с 7 января.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи СКА — «Амур».

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кукштель — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Якупов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Каблуков.

«Амур»:

Киселёв (Евграфов);
Йордан — Витасек, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Голубев;
Васильев — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Руденков;
Корягин — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Александров, Железков — Кузнецов — Лазарев.

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