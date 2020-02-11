«Я нарушил режим, могу винить только себя». Илья Алтыбармакян покинул СКА

Как стало известно «Чемпионату», СКА-1946 расторг контракт с третьим бомбардиром команды Ильёй Алтыбармакяном по дисциплинарным причинам. В этом сезоне 19-летний форвард набрал 40 (20+20) очков в 51 матче в МХЛ.



«Хочу поблагодарить клуб и всех, кто со мной работал эти годы. Я рос в системе СКА и могу сказать, что здесь созданы все условия для развития игроков. К сожалению, я нарушил режим, по дисциплинарным причинам контракт между клубом и мной был расторгнут. Винить в этой ситуации могу только себя и очень сожалею о случившемся. Всем командам клубной системы желаю удачи и побед в оставшейся части сезона. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду как в Петербурге, так и на выезде», — сказал Алтыбармакян.