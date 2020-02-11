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Метсола повторил клубный рекорд «Салавата», оформив 11-й «сухарь»

Метсола повторил клубный рекорд «Салавата», оформив 11-й «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Отразил 21 бросок и оформил свой 11-й «сухарь» за клуб голкипер «Салавата» Юха Метсола. Таким образом, финский вратарь повторил клубный рекорд, установленный Эриком Эрсбергом.

Счёт во встрече «Салавата» и «Адмирала» был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий команды хозяев Никита Сошников. Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество в счёте, сразу двумя голами отметился форвард Теэму Хартикайнен.

«Салават» выиграл второй из трёх последних матчей, «моряки» проиграли четыре из пяти последних встреч.

«Салават Юлаев» победил «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль
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