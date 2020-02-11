Метсола повторил клубный рекорд «Салавата», оформив 11-й «сухарь»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Отразил 21 бросок и оформил свой 11-й «сухарь» за клуб голкипер «Салавата» Юха Метсола. Таким образом, финский вратарь повторил клубный рекорд, установленный Эриком Эрсбергом.



Счёт во встрече «Салавата» и «Адмирала» был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий команды хозяев Никита Сошников. Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество в счёте, сразу двумя голами отметился форвард Теэму Хартикайнен.



«Салават» выиграл второй из трёх последних матчей, «моряки» проиграли четыре из пяти последних встреч.

«Салават Юлаев» победил «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль