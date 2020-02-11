Солодухин: «Салават» сыграл хорошо, главные матчи ещё впереди
Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом» (3:0).
«Давно не играли. Немного надо было вкатиться, немного вспомнить игру. А так, считаю, что хорошо сыграли. Главное — взяли два очка, потому что в турнирной таблице там достаточно всё плотно. Рады победе, готовимся дальше. Самые главные матчи ещё впереди.
Активное начало соперника? Мы больше думали о своей игре. Нам надо было показать ту игру, которую мы готовили, в которую мы играем. Опять же повторюсь, что после перерыва нужно какое-то время, несколько минут, даже, может быть, период грамотно сыграть, вспомнить всё. Думаю, что мы так и сделали, а потом довели матч до победы», — цитирует игрока официальный сайт «Салавата Юлаева».
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