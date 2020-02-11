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Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, повторяя рекорд ЦСКА

Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, повторяя рекорд ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев забросил шайбу в первом периоде встречи с нижегородским «Торпедо». Таким образом, форвард набирает очки в 14-м матче подряд, повторяя клубный рекорд ЦСКА. Лидерство удерживает Александр Радулов — на его счету результативная серия из 17 матчей во время выступлений за «Салават Юлаев».

В активе 25-летнего Слепышева 35 (16+19) очков в 47 матчах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при показателе полезности "+21" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводит на площадке 15 минут за матч. Антон Слепышев выступает за ЦСКА второй сезон, ранее он три года провёл в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтон Ойлерз».

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