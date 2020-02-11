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Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы

Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Джек Майклз со ссылкой на генерального менеджера клуба Кена Холланда.

Напомним, 23-летний хоккеист ушиб колено во встрече с «Нэшвилл Предаторз». У игрока появился синяк и опухло место удара, но сначала в клубе сообщили, что серьёзной травмы удалось избежать.

В этом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Макдэвид принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 81 (30+51) балл при показателе полезности "-8" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на льду 22 минуты за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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