Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы
Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Джек Майклз со ссылкой на генерального менеджера клуба Кена Холланда.
Напомним, 23-летний хоккеист ушиб колено во встрече с «Нэшвилл Предаторз». У игрока появился синяк и опухло место удара, но сначала в клубе сообщили, что серьёзной травмы удалось избежать.
В этом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Макдэвид принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 81 (30+51) балл при показателе полезности "-8" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на льду 22 минуты за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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