Цулыгин — об эпидемии гриппа: есть заболевшие, но паники нет

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (3:0).



«Соглашусь, была интересная и хорошая игра, скоростная. Я бы не сказал, что «Адмирал» плохо выглядел, они играли хорошо, но наши ребята сегодня были очень заряжены на победу: бились и в защите, и в нападении, помогали друг другу. За счёт самоотдачи мы и выиграли этот матч.



Эпидемия гриппа? Есть заболевшие. Но паники нет. Каждый игрок должен думать о себе, элементарно мыть руки и делать другие вещи для гигиены. Запретов общих нет.



Бурмистров сегодня покатался на раскатке, посмотрим, как завтра будет себя чувствовать», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.