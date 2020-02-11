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Цулыгин — об эпидемии гриппа: есть заболевшие, но паники нет

Цулыгин — об эпидемии гриппа: есть заболевшие, но паники нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (3:0).

«Соглашусь, была интересная и хорошая игра, скоростная. Я бы не сказал, что «Адмирал» плохо выглядел, они играли хорошо, но наши ребята сегодня были очень заряжены на победу: бились и в защите, и в нападении, помогали друг другу. За счёт самоотдачи мы и выиграли этот матч.

Эпидемия гриппа? Есть заболевшие. Но паники нет. Каждый игрок должен думать о себе, элементарно мыть руки и делать другие вещи для гигиены. Запретов общих нет.

Бурмистров сегодня покатался на раскатке, посмотрим, как завтра будет себя чувствовать», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.

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