Светлов — о поражении «Адмирала»: ничего страшного ещё не произошло

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:3).
«Сегодня противник сыграл очень мощно. Мы тоже неплохо играли, создавали хорошие моменты, хоккей был очень быстрым. В моментах, которые мы создали, очень здорово, без ошибок сыграл вратарь Метсола. К сожалению, не забили, но игра была быстрой, интересной и хорошей. Сегодня противник был сильнее, чем мы.
Проигрыш осложнил попадание «Адмирала» в плей-офф? На сегодняшний момент ничего страшного не произошло. Понимали, что нам ещё восемь матчей играть, сложный календарь, и обыграть Уфу у них дома не так легко. Понятно, с каждой игрой, с поражением ситуация для нашей команды будет усложняться, поэтому у нас пока всё открыто — мы боремся за плей-офф. Мы не лишены этого шанса, будем биться до конца. Да, поражение огорчает, но в раздевалке мне не в чем сегодня ребят упрекнуть. Они бились до конца, до последней секунды показывали достойную игру», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.
- 11 февраля 2020
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